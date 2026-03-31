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Premier League

Cucurella öffnet Barça die Tür

von David Hamza
Marc Cucurella im Chelsea-Trikot @Maxppp

Marc Cucurella (27) kann sich eine Rückkehr zum FC Barcelona gut vorstellen. Angesprochen auf dieses Szenario sagte der spanische Linksverteidiger gegenüber Medienvertretern: „Es wäre schwer abzulehnen. Es geht nicht nur um mich. Ich müsste an meine Familie denken.“

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Cucurella hatte in der Jugend für Barça gespielt, zudem ein Profispiel bestritten. „Wenn es kommt, kommt es, und wir werden sehen, welche Entscheidung getroffen wird“, so Cucurella, der noch bis 2028 an den FC Chelsea gebunden ist. Die Blues würden gerne mit dem Stammspieler verlängern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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