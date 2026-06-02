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Millionen-Deal für Ex-Kölner Cabral

von Dominik Schneider - Quelle: A Bola | Sebastião Sousa-Pinto
1 min.
Sidny Lopes Cabral @Maxppp

Für Sidny Lopes Cabral steht schon wieder ein Transfer auf der Agenda. ‚A Bola‘ berichtet, dass der kapverdische Nationalspieler Benfica nach nur einem halben Jahr wieder verlässt und für eine Ablöse von sieben Millionen Euro plus Boni zu Trabzonspor wechselt. Der Journalist Sebastião Sousa-Pinto berichtet sogar von bis zu zwölf Millionen Euro inklusive erwähnter Boni. Beim Vertreter aus der Süper Lig erhält der 23-jährige Flügelverteidiger einen Vierjahresvertrag.

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Lopes Cabral erlebt einen kometenhaften Aufstieg. Von 2022 bis 2025 spielte er für Rot-Weiß Erfurt und Viktoria Köln in den unteren Ligen Deutschlands. Über Estrala Amadora ging es für den jungen Profi nach Portugal, dort schnappte im Winter Benfica zu. Neben Einsatzminuten in der Champions League reifte Lopes Cabral auch zum Nationalspieler. Mit Kap Verde nimmt er an der Weltmeisterschaft teil.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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