Neuer Angreifer: Hertha einig über Maolida-Transfer?

Hertha BSC steht offenbar vor der Verpflichtung von Myziane Maolida. Wie der monegassische Radiosender ‚RMC‘ berichtet, hat der Bundesligist Einigkeit mit OGC Nizza über einen Transfer erzielt. ‚Sky‘ schreibt von einem Fünfjahresvertrag in der Hauptstadt.

Maolida ist ein 22 Jahre alter, variabel einsetzbarer Angreifer, der 2018 für stolze zehn Millionen Euro von Olympique Lyon nach Nizza gekommen war. Dort bestritt der 1,82-Meter-Mann 63 Spiele, in denen ihm fünf Tore und sieben Vorlagen gelangen.

Die Hertha will bis Transferschluss am Dienstag noch einige Transfers tätigen, das unterstrich unteranderem Trainer Pál Dárdai zuletzt mehrfach. Am gestrigen Freitagabend machten die Berliner den Deal mit Mittelfeld-Talent Jurgen Ekkelenkamp (21, Ajax Amsterdam) klar. Maolida könnte nun der nächste Neue sein.