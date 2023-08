Eintracht: Neuer Plan bei Ekitike

Vor wenigen Tagen nahm der Ablösepoker um Eintracht Frankfurts Senkrechtstarter Randal Kolo Muani Fahrt auf. Paris St. Germain wurde nach FT-Informationen mit einem 70-Millionen-Angebot für den 24-Jährigen vorstellig. Es ist kein Geheimnis, dass dem Bundesligisten eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich vorschwebt. Obwohl beide Klubs noch deutlich auseinanderliegen, verstärken sich in der Mainmetropole die Bemühungen um einen potenziellen Ersatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einer der Kandidaten ist weiterhin Hugo Ekitike. Wie ‚Sportitalia‘ berichtet, hat die Eintracht den Kontakt nach Paris wieder aufleben lassen, um über den 21-jährigen Angreifer zu sprechen. Inzwischen hat man bei der SGE die Idee einer Leihe verworfen und will Ekitike direkt verpflichten. Unter Umständen könnte der Youngster daher mit Kolo Muani verrechnet werden.

Lese-Tipp

Überraschende Wende bei Verratti

Ekitike wurde erst kürzlich nach vorheriger Leihe für knapp 30 Millionen Euro von Stade Reims festverpflichtet. In seiner ersten Spielzeit am Eiffelturm konnte der 1,89 Meter große Rechtsfuß nur bedingt an seine Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen. Vier Treffer und vier Assists lautet die Bilanz nach 32 Pflichtspielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Milan ebenfalls noch dran

Laut ‚Sportitalia‘ hat aber auch noch der AC Mailand seine Finger im Spiel. Zuletzt schwebte den Rossoneri ein Leihgeschäft vor. Nach wie vor ist die Konkurrenz bei Ekitike zahlreich. West Ham United, der FC Everton und Borussia Dortmund scheinen noch nicht aus dem Rennen. Die Hammers machten zuletzt ebenfalls Fortschritte. Im Gegensatz zu den genannten Klubs kann Frankfurt aber mit dem großen Faustpfand Kolo Muani auftrumpfen.