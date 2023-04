Sané über Nagelsmann & Tuchel

Leroy Sané hat sich sowohl zur Entlassung von Julian Nagelsmann als auch zur Verpflichtung von Thomas Tuchel geäußert. Mit Blick auf den Abschied von Nagelsmann sagt der 27-Jährige gegenüber ‚Sport1‘: „Ich habe mit Julian ein sehr gutes Verhältnis – es tat mir leid, dass er am Ende gehen musste, weil wir als Mannschaft teilweise nicht die Ergebnisse liefern konnten wie erhofft. Ich habe mich von ihm immer abgeholt gefühlt. Ich wünsche ihm nur das Beste für die Zukunft und bin mir sicher, dass er noch sehr, sehr viele erfolgreiche Trainerjahre auf internationalem Top-Niveau vor sich haben wird.“

Tuchel vergleicht der Linksfuß dagegen mit Pep Guardiola: „Ich habe ihn bisher als sehr kommunikativen und hochmotivierten Trainer wahrgenommen, der so wenig wie möglich dem Zufall überlassen möchte. In vielen Bereichen erinnert er mich auch an die Arbeit gemeinsam mit Pep. Es macht Spaß und ich bin mir sicher, dass wir mit ihm sehr erfolgreich sein werden.“ Auch Sané selbst könnte langfristig mit dem Rekordmeister erfolgreich sein. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kann sich der Flügelstürmer eine Vertragsverlängerung über 2025 hinaus vorstellen. Im Herbst könnten demnach die Gespräche eröffnet werden.

