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UEFA Nations League

Verrückte Hommage an CR7

von Lukas Hörster
1 min.
ronaldo freistoß @Maxppp
Portugal Dänemark

Zum Abschied aus der Nationalmannschaft wird Cristiano Ronaldo eine besondere Ehre zuteil. Da der portugiesische Verband die ikonische Nummer 7 des Superstars aufgrund von Statuten nicht sperren darf, hat man nun das Design des Flocks geändert.

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Portugal
Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐
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Hintergrund: Jene Nummer 7, die Ronaldo trug, soll dem Rekordnationalspieler und -torschützen vorbehalten bleiben. Nach einem Zwist mit Nationaltrainer Jorge Jesus hatte CR7, der auf Vereinsebene noch für den saudi-arabischen Klub Al Nassr spielt, jüngst seinen Rücktritt aus der Seleção erklärt. Beim Spiel der Portugiesen gegen Dänemark am heutigen Samstagabend (20:45 Uhr) wird laut der offiziellen Kaderliste der UEFA Carlos Forbs (22/FC Brügge) die 7 tragen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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