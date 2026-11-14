Zum Abschied aus der Nationalmannschaft wird Cristiano Ronaldo eine besondere Ehre zuteil. Da der portugiesische Verband die ikonische Nummer 7 des Superstars aufgrund von Statuten nicht sperren darf, hat man nun das Design des Flocks geändert.

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Hintergrund: Jene Nummer 7, die Ronaldo trug, soll dem Rekordnationalspieler und -torschützen vorbehalten bleiben. Nach einem Zwist mit Nationaltrainer Jorge Jesus hatte CR7, der auf Vereinsebene noch für den saudi-arabischen Klub Al Nassr spielt, jüngst seinen Rücktritt aus der Seleção erklärt. Beim Spiel der Portugiesen gegen Dänemark am heutigen Samstagabend (20:45 Uhr) wird laut der offiziellen Kaderliste der UEFA Carlos Forbs (22/FC Brügge) die 7 tragen.