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HSV: Fast fünf Millionen für Bornauw

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Sebastiaan Bornauw im Zweikampf mit Matheus Cunha @Maxppp

Im Zuge der bevorstehenden Leihe von Sebastiaan Bornauw (27) konnte sich der Hamburger SV offenbar eine Kaufoption sichern. Für vertraglich fixierte 4,6 Millionen Euro können die Hanseaten den Innenverteidiger im kommenden Jahr von Leeds United festverpflichten, berichtet die ‚Bild‘.

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Bornauw wird am heutigen Sonntag an der Elbe erwartet, morgen soll dann der Medizincheck erfolgen. Verläuft alles nach Plan, kann der HSV den Belgier (vier Länderspiele) zeitnah als neuen Abwehrchef präsentieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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