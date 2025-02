Svensson über Kaufoption: „Gefällt mir hier sehr gut“

Daniel Svensson wäre nicht abgeneigt, längerfristig bei Borussia Dortmund zu bleiben. „Ich weiß noch nicht, was im Sommer passiert. Ich konzentriere mich nur auf das, was ich beeinflussen kann, und versuche einfach, meine bestmögliche Leistung zu bringen. Dann liegt es an den Verantwortlichen, das zu entscheiden“, schiebt der Winterneuzugang im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ die Standardfloskel voraus, um dann zu verraten: „Aber ich habe einen guten Start hingelegt und es gefällt mir hier sehr gut.“

Svensson wurde am Deadline Day vom FC Nordsjaelland ausgeliehen, per Kaufoption kann der BVB den Linksverteidiger festverpflichten. In seinen ersten 25 Tagen in Dortmund sammelte der 23-Jährige bereits fünf Pflichtspieleinsätze. „Ich hatte zuvor in diesem Jahr lediglich ein komplettes Freundschaftsspiel in Nordsjaelland absolviert. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich gut in Form bin. Meine Kondition war gut. Als Ramy (Bensebaini, Anm. d. Red.) sich verletzt hat, habe ich mir keine großen Gedanken gemacht. Es galt für mich: Einfach rausgehen, Spaß haben und mein Bestes geben“, resümiert der schwedische Nationalspieler.