Diomande schwärmt von zwei Klubs

Über einen möglichen Abgang von RB Leipzig im Sommer hält sich Yan Diomande bedeckt. „Als nächstes steht die Weltmeisterschaft an. Danach weiß man nie, was passiert“, gibt der 19-jährige Ausnahmekönner gegenüber ‚The Athletic‘ zu Protokoll. Insbesondere Paris St. Germain, der FC Liverpool und Manchester United haben den Ivorer ins Visier genommen.

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Die Gerüchte um Topklubs sorgen bei Diomande für Motivation: „Stell dir vor, die Leute sagen, du gehst zum FC Chelsea oder Real Madrid, um diesen Job zu machen. Dann bist du glücklich und motiviert, noch mehr zu geben.“ Für die Sachsen empfindet der so schnelle Flügelspieler derweil nur Dankbarkeit: „Junge Spieler wie ich erleben viele Dinge, aber niemand außer dem Verein weiß davon. Sie haben viel für mich getan, deshalb bin ich dankbar, und alles, was ich tun kann, ist, ihnen auf dem Platz zu helfen. Es ist eine große Motivation, das zurückzuzahlen, was sie in mich investiert haben – 20 Millionen Euro sind ein großes Risiko.“