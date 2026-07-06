Haller findet neuen Klub
Sébastien Haller setzt seine Karriere in Japan fort. Wie Sanfrecce Hiroshima offiziell bekanntgibt, wechselt der 32-jährige Stürmer vom FC Utrecht zum Erstligisten aus der J1 League. Der Wechsel erfolgt nach dem Vertragsende ablösefrei, Haller unterschreibt einen Vertrag für ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison.
𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝑯𝒊𝒓𝒐𝒔𝒉𝒊𝒎𝒂🏹— サンフレッチェ広島【公式】 (@sanfrecce_SFC) July 6, 2026
FCユトレヒト（オランダ）所属の#セバスティアン・アレー 選手が、
2026/27シーズンより、
完全移籍で加入することが決定いたしました✨
「皆さん、こんにちは。
サンフレッチェ広島に加入できることを大変嬉しく、そして感謝しています。…」… pic.twitter.com/0DGgxUd7RA
Für den ehemaligen Frankfurter und Dortmunder ist es die erste Station außerhalb Europas. Haller stand zuletzt eineinhalb Jahre beim FC Utrecht unter Vertrag und kam in der vergangenen Saison auf 32 Pflichtspiele, in denen ihm lediglich ein Treffer gelang.
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