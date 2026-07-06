Haller findet neuen Klub

Sébastien Haller setzt seine Karriere in Japan fort. Wie Sanfrecce Hiroshima offiziell bekanntgibt, wechselt der 32-jährige Stürmer vom FC Utrecht zum Erstligisten aus der J1 League. Der Wechsel erfolgt nach dem Vertragsende ablösefrei, Haller unterschreibt einen Vertrag für ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison.

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Für den ehemaligen Frankfurter und Dortmunder ist es die erste Station außerhalb Europas. Haller stand zuletzt eineinhalb Jahre beim FC Utrecht unter Vertrag und kam in der vergangenen Saison auf 32 Pflichtspiele, in denen ihm lediglich ein Treffer gelang.