Saison-Aus für Ex-Herthaner Serdar

Bei Suat Serdar stehen harte Wochen auf der Agenda. Der 28-jährige Mittelfeldspieler von Hellas Verona musste sich einer Operation zur Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes im linken Knie unterziehen, das verkündet sein Arbeitgeber.

Damit dürfte die Saison für den ehemaligen Bundesligaprofi gelaufen sein. Der Kapitän der Italiener gehörte in der Anfangsphase der Saison zu den absoluten Stammkräften. Den kompletten November verpasste Serdar bereits aufgrund Knieproblemen. Im weiteren Verlauf der Saison reduzierten sich seine Einsatzminuten, jetzt stand der operative Eingriff an.