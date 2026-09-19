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Bundesliga

Kroatien will den DFB ausstechen

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Luca Vozar zeigt ein Herz @Maxppp

Nach Soufiane El-Faouzi (24), der für Marokko auflaufen will, könnte sich ein weiterer Spieler des FC Schalke 04 gegen eine Zukunft beim DFB entscheiden. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge bemüht sich der kroatische Verband intensiv um Luca Vozar (19). Der defensive Mittelfeldspieler ist sowohl für Deutschland als auch für Kroatien spielberechtigt, lief in der Jugend aber bislang für keine Nationalmannschaft auf.

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Auf Vereinsebene herrscht derweil klarheit: Am Donnerstag verlängerte Vozar seinen Vertrag auf Schalke bis 2029. Laut ‚Bild‘ lagen dem Linksfuß, der am zweiten Spieltag gegen den FC Bayern (0:0) sein Profidebüt gab, im Sommer Anfragen mehrerer Zweitligisten vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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