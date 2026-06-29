55 Millionen: Sehr heiße Spur bei Manzambi

Bei jeder Weltmeisterschaft schaffen es ein paar wenige Spieler, sich in den Vordergrund zu spielen und das Interesse großer Klubs auf sich zu ziehen. Beim diesjährigen Turnier gehört Johan Manazmbi definitiv dazu. Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat in den drei Gruppenspielen der Schweiz drei Tore erzielt und einen Assist gesammelt. Damit knüpft er an seine starke Saison im Trikot des SC Freiburg an.

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Das ist offenbar auch den Verantwortlichen von Newcastle United aufgefallen. ‚Daily Mail‘ und ‚Sky Sports‘ berichten unisono, dass die Magpies den 15-fachen Nationalspieler verpflichten wollen. Dem TV-Sender zufolge schätzen die Engländer, dass Manzambi für eine Ablöse von 55 Millionen Euro zu haben wäre.

Ob man das im Breisgau auch so sieht, bleibt abzuwarten. Der Achter ist noch bis 2030 vertraglich gebunden, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Manzambi nach seinen jüngsten Topleistungen auch bei weiteren Vereinen ganz oben auf dem Zettel steht. Ein mögliches Wettbieten könnte den Preis nach oben treiben und den Freiburgern mächtig die Kasse füllen.