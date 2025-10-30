Menü Suche
Neuer Klub für Ex-Schalker Ayhan?

von Aaron Schlütter - Quelle: Tavkim
Kaan Ayhan im Galatasaray-Trikot. @Maxppp

Kaan Ayhan von Galatasaray steht auf der Wunschliste von Vereinen aus Saudi-Arabien. Laut der türkischen Zeitung ‚Tavkim‘ könnten die Löwen bald ein Angebot für den 30-jährigen Ex-Schalker erhalten. Ein konkreter Verein wird jedoch nicht genannt.

Zwar kommt der erfahrene Verteidiger beim türkischen Meister auf regelmäßige Einsätze, jedoch stand er in dieser Saison bisher nur einmal in der Startelf. Ayhans Vertrag ist noch bis 2028 datiert.

