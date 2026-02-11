Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

Rangnick arbeitet an Chukwuemeka-Wechsel

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
1 min.
Carney Chukwuemeka im BVB-Training @Maxppp

Carney Cukwuemeka könnte noch vor der anstehenden Weltmeisterschaft im Juni einen Verbandswechsel vollziehen. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat sich Ralf Rangnick, Bundestrainer von Österreich, zuletzt intensiv um den Mittelfeldmann von Borussia Dortmund bemüht. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, der 22-Jährige könne sich den Verbandswechsel aber sehr gut vorstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang lief Chukwuemeka ausschließlich für englische Juniorenteams auf, wegen seiner schwankenden Leistungen auf Vereinsebene ist eine WM-Teilnahme mit den Three Lions jedoch in weite Ferne gerückt. Da der feine Techniker darüber hinaus auch über die österreichische sowie nigerianische Staatsbürgerschaft verfügt, ist ein Verbandswechsel möglich. Mit dem ÖFB würden sich seine Chancen auf die WM-Teilnahme deutlich erhöhen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Weltmeisterschaft
BVB
Österreich
Carney Chukwuemeka

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Österreich Flag Österreich
Carney Chukwuemeka Carney Chukwuemeka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert