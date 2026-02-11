Rangnick arbeitet an Chukwuemeka-Wechsel

Carney Cukwuemeka könnte noch vor der anstehenden Weltmeisterschaft im Juni einen Verbandswechsel vollziehen. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat sich Ralf Rangnick, Bundestrainer von Österreich, zuletzt intensiv um den Mittelfeldmann von Borussia Dortmund bemüht. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, der 22-Jährige könne sich den Verbandswechsel aber sehr gut vorstellen.

Bislang lief Chukwuemeka ausschließlich für englische Juniorenteams auf, wegen seiner schwankenden Leistungen auf Vereinsebene ist eine WM-Teilnahme mit den Three Lions jedoch in weite Ferne gerückt. Da der feine Techniker darüber hinaus auch über die österreichische sowie nigerianische Staatsbürgerschaft verfügt, ist ein Verbandswechsel möglich. Mit dem ÖFB würden sich seine Chancen auf die WM-Teilnahme deutlich erhöhen.