Henrichs-Rückkehr verzögert sich

RB Leipzig muss noch länger auf Benjamin Henrichs verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Außenverteidiger in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Ursprünglich sollte der 28-Jährige im November zurückkehren.

Henrichs fällt seit Ende des vergangenen Jahres mit einem Achillessehnenriss aus. Der Ex-Leverkusener musste sich zwei Operationen unterziehen, inzwischen trainiert er wieder mit Ball.