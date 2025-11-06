Menü Suche
Henrichs-Rückkehr verzögert sich

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Benjamin Henrichs im RB-Training @Maxppp

RB Leipzig muss noch länger auf Benjamin Henrichs verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Außenverteidiger in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Ursprünglich sollte der 28-Jährige im November zurückkehren.

Henrichs fällt seit Ende des vergangenen Jahres mit einem Achillessehnenriss aus. Der Ex-Leverkusener musste sich zwei Operationen unterziehen, inzwischen trainiert er wieder mit Ball.

