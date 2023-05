Jaissle reagiert auf Frankfurt-Interesse

Trainer-Kandidat Matthias Jaissle will sich mit dem Interesse von Eintracht Frankfurt vorerst nicht befassen. „Ich habe mir angewöhnt, wirklich alles auszublenden. Ich will den Versuchungen gar nicht widerstehen müssen“, stellt der Chefcoach von RB Salzburg auf Nachfrage der ‚Süddeutschen Zeitung‘ klar. Er habe „als Spieler die Erfahrung gemacht, dass ein Karriereplan in dem Job keinen Sinn macht. Sich mit der Frage zu beschäftigen, was vielleicht mal wäre und was kommen könnte, wäre für mich ein großer Energieverlust.“

Bis 2025 ist der 35-jährige Jaissle noch an Salzburg gebunden. Weitere Optionen für die Nachfolge von Oliver Glasner sind Arne Slot (Feyenoord Rotterdam), Christian Ilzer (Sturm Graz) und der frühere Bayern-Co-Trainer Dino Toppmöller.

