Wechselwunsch: Bayerns Spur zu Dias

Bei Anthony Gordon (25/Newcastle United) handelte sich der FC Bayern die erste Schlappe des Transfersommers ein. Der Blick der Münchner verharrt wohl trotzdem in der Premier League. Angeblich schauen die Bayern-Bosse genau hin, was in den kommenden Wochen mit Rúben Dias passiert.

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Der portugiesische Innenverteidiger würde Manchester City gerne verlassen und hat seinen Berater damit instruiert, den Markt zu sondieren. Das geht aus einem Bericht des englischen Portals ‚CaughtOffside‘ hervor. Selbstverständlich kommen für den Nationalspieler nur die absoluten Topklubs infrage. Neben den Bayern seien auch Real Madrid und Paris St. Germain informiert worden.

Teure Angelegenheit

Bis 2029 ist Dias vertraglich noch an die Skyblues gebunden, City wäre bei Angeboten um die 60 Millionen Euro verhandlungsbereit. Ob der 29-Jährige wirklich eine heiße Aktie beim deutschen Rekordmeister werden kann, ist aber fraglich. An den generellen Qualitäten des Rechtsfußes bestehen keine Zweifel, allerdings passt sein Profil nur schwer in die Transferstrategie der Bayern.

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Zum einen soll Sportvorstand Max Eberl das Gehaltsniveau des Kaders senken. Inklusive Boni kann Dias laut ‚Capology.com‘ pro Saison auf 19 Millionen Euro brutto kommen. Dass er für deutlich weniger Gehalt in die Bundesliga wechseln würde, ist kaum vorstellbar. Zum anderen ist der Kader in der defensiven Zentrale gut besetzt. Jonathan Tah (30) und Dayot Upamecano (27) sind gesetzt, dahinter lauern Minjae Kim (29) und Hiroki Ito (27), die aber immer mal wieder als Abschiedskandidaten gehandelt werden, auf ihre Chance.

Künftig soll auch Josip Stanisic (26) mehr ins Zentrum rücken. Tut sich auf der Abgangsseite noch etwas, könnte sich die Tür für einen Neuzugang allerdings wieder öffnen. Neben Dias wurden zuletzt auch Yann Bisseck (25) von Inter Mailand und Bremer (29) von Juventus Turin bei den Bayern gehandelt.

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Heiße Spur zu Real?

Die Spur von Dias nach Madrid könnte dagegen deutlich heißer sein. Dias wird von Star-Agent Jorge Mendes vertreten, dieser pflegt erfahrungsgemäß einen engen Draht zu José Mourinho. Einen Austausch zu diversen Personalien und möglichen Neuzugängen bei den Königlichen soll es verschiedenen Medien aus Spanien zufolge bereits gegeben haben.