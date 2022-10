Kreisligist lockt Kruse

Der beim VfL Wolfsburg aussortierte Max Kruse (34) hat ein öffentlich formuliertes Angebot aus der Kreisliga C erhalten. Streaming-Star Elias Nerlich lädt den Ex-Nationalspieler ein, für Delay Sports Berlin zu spielen: „Ich sage dir, wie es ist, wir haben noch einen Platz frei. Wir können dir zwar keine Million bieten, aber ein kühles Blondes nach dem Spiel und Männer mit Ehrgeiz“, so Nerlich mit einem Augenzwinkern (zitiert via ‚Sport1‘).

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Sidney Friede spielt bereits ein anderer Ex-Profi und Streamer für Delay Sports. Auch Max Kruse hat einen Hang zur Online-Live-Berichterstattung über sich selbst. Ob das allerdings reicht, seinen gut dotierten Vertrag beim VfL Wolfsburg oder andere Angebote sausen zu lassen und stattdessen in der Kreisliga zu spielen, ist mehr als fraglich.