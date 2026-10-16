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Bundesliga

FC Bayern: Kommt ein „großes Angebot“ für Davies?

Der FC Bayern ist aktuell mit seinem Kader zufrieden. Trotzdem scheint die Tür für einen Verkauf von Alphonso Davies nicht verschlossen.

von Dominik Sandler - Quelle: Christian Falk
1 min.
Alphonso Davies im Dress des FC Bayern @Maxppp

Die Saison ist für Alphonso Davies eigentlich ganz gut gestartet. Nach seiner verletzungsbedingt komplizierten vergangenen Saison – inklusive WM – ist der Linksverteidiger inzwischen wieder fit. Trainer Vincent Kompany setzt wieder auf den Kanadier, der in allen Spielen zum Einsatz kam und hinten links die Nummer eins ist.

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Durch die Verpflichtung von Nathaniel Brown (23) hat Davies inzwischen aber teure Konkurrenz auf seiner Position. Der deutsche Nationalspieler macht dem 25-Jährigen Konkurrenz. Und ‚Bild‘-Reporter Christian Falk bestätigt eine Info von ‚fussball-news‘, wonach Davies weiterhin nicht unverkäuflich ist.

Die Bayern wären verkaufsbereit, sollte ein „großes Angebot“ hereinflattern. Davies werde nicht vom Hof gejagt, aber man sei durchaus bereit, ihn ziehen zu lassen. Nicht zuletzt, da er noch bis 2030 ein absolutes Top-Gehalt einstreicht.

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Schon im vergangenen Sommer war ein Verkauf Thema, das passende Angebot blieb aber aus. Sollte Davies weiter so performen wie aktuell, könnte die Bayern schon bald eine lukrative Offerte erreichen.

Klar ist aber auch: Für einen Transfer müsste auch Davies selbst den Daumen heben. Dass er mitten in der Saison das Weite sucht, ist erst einmal nur schwer vorstellbar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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