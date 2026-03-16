Flick-Zukunft besiegelt

Der Sieg von Joan Laporta bei der Präsidentschaftswahl des FC Barcelona wirkt sich auch unmittelbar auf die Zukunft von Hansi Flick aus. Fabrizio Romano berichtet, dass das Kluboberhaupt weiter mit dem deutschen Cheftrainer plant, das gleiche gilt für Sportdirektor Deco.

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Die wichtigsten Personalien im Verein sind dementsprechend weiterhin Teil der langfristigen Pläne. Hätte Laporta die Wahl nicht gewonnen, hätte es unter Umständen zu Veränderungen in der strategischen Führung bei den Katalanen geben können. Durch die Wiederwahl sind etwaige Überlegungen in diese Richtung aber vom Tisch.