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Im Winter: Ducksch ablösefrei zurück in die Bundesliga?

Kehrt Marvin Ducksch bald nach Deutschland zurück? Das ist jedenfalls der Wunsch des ehemaligen Stürmers von Werder Bremen.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Marvin Ducksch im Trikot von Birmingham City @Maxppp

Sieben Einwechslungen, null Torbeteiligungen: Marvin Ducksch kann mit seiner Saison bei Birmingham City nicht zufrieden sein. Nicht verwunderlich also, dass der zweifache deutsche Nationalspieler laut ‚Sky‘ einen Transfer im Winter anstrebt.

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Dem Bezahlsender zufolge könnte Ducksch eineinhalb Jahre vor Vertragsende sogar ablösefrei zu haben sein. Die Spur führt zurück nach Deutschland: Ducksch wolle am liebsten zurück in die Bundesliga, doch womöglich käme auch ein ambitionierter Zweitligist für den gebürtigen Dortmunder infrage.

In der Bundesliga lief Ducksch 130 Mal (Borussia Dortmund, SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf, Werder Bremen) auf, erzielte 34 Tore und gab 28 Vorlagen. Zu welchem Verein es ihn als nächstes ziehen könnte, ist noch völlig offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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