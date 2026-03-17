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Premier League

United wagt Vorstoß bei Godts

von Dominik Schneider - Quelle: Sacha Tavolieri
Mika Godts im Ajax-Trikot @Maxppp

Der Poker um Mika Godts wird offenbar heißer. Manchester United hat eine konkrete Anfrage bei Ajax Amsterdam hinterlegt, um Konditionen für einen Transfer des 20-jährigen Belgiers zu erfragen, so Sacha Tavolieri. Damit befinden sich die Red Devils vorerst in der Pole Position bei Godts.

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Laut dem belgischen Journalisten stehen die Chancen inzwischen gut, dass Godts im Sommer den nächsten Karriereschritt macht. Zahlreiche Vereine tummeln sich um den formstarken Angreifer. Auch dem VfB Stuttgart wurde vor einiger Zeit Interesse am Linksaußen nachgesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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