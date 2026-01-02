Menü Suche
Dresden holt nächsten Neuzugang

Thomas Keller für Heidenheim im Einsatz @Maxppp

Zweitliga-Schlusslicht Dynamo Dresden hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Thomas Keller unter Vertrag genommen. Wie der Verein offiziell mitteilt, wechselt der 26-Jährige auf Leihbasis bis zum Saisonende vom 1. FC Heidenheim nach Dresden. Beim FCH kam der Innenverteidiger in der laufenden Spielzeit lediglich auf vier Pflichtspieleinsätze.

SG Dynamo Dresden
Herzlich willkommen in Elbflorenz!

Schwarz-Gelb hat den zweiten Transfer des Jahres fix gemacht und Thomas #Keller leihweise von Bundesligist 1. FC Heidenheim verpflichtet. Schön, dass du da bist, Thomas! ✍👉 #sgd1953
Keller war 2022 an die Brenz gewechselt, konnte sich unter Trainer Frank Schmidt jedoch nie dauerhaft festspielen. In Dresden soll der Defensivakteur nun im Abstiegskampf vorangehen. Sportgeschäftsführer Sören Gonther verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Mit Thomas haben wir einen robusten und zweikampfstarken Spieler für unsere Abwehrkette hinzugewonnen. Er bringt für uns die Erfahrung aus Spielen in der Bundesliga sowie der UEFA Conference League mit und wird mit seinem Charakter und seiner Spielweise in der Rückrunde eine Verstärkung für unseren Defensivverbund sein.“

