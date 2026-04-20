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Drei Kandidaten für die Atubolu-Nachfolge

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
Noah Atubolu im Freiburger Tor @Maxppp

Der SC Freiburg sucht intensiv nach einem Torhüter, der im Sommer Noah Atubolu ersetzen könnte. Laut ‚Sky‘ sind dabei Mio Backhaus (22, Werder Bremen), Nahuel Noll (23, ausgeliehen von der TSG Hoffenheim an Hannover 96) und Florian Hellstern (18, VfB Stuttgart) in den Fokus gerückt.

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Atubolu liebäugelt mit einem Abgang in die Premier League und könnte zehn bis 15 Millionen Euro einbringen, so der TV-Sender. Brighton & Hove Albion ist dem Vernehmen nach am 23-Jährigen interessiert, ein anderer Verein aus England habe aber die Pole Position inne.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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