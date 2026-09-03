Nick Woltemade erlebte wilde letzte Tage des Transferfensters. Der DFB-Stürmer fasste den Entschluss, Newcastle United per Leihe zu verlassen und landete letztlich bei Juventus Turin. Doch es gab auch andere Fährten.

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Borussia Dortmund war bekanntlich am 24-Jährigen dran. Newcastle bot Woltemade angeblich sogar als Tauschmasse an, um dessen Nationalmannschaftskollegen Felix Nmecha (25) zu bekommen. Jetzt wird noch eine weitere Spur enthüllt.

Laut der ‚Mundo Deportivo‘ wurde Woltemade auch beim FC Barcelona angeboten. Die Katalanen waren zu diesem Zeitpunkt aber schon sehr weit mit der Verpflichtung von Gabriel Jesus (29). Zudem habe die Chance auf Woltemade die Entscheider auch nicht völlig vom Hocker gehauen. Im Artikel ist außerdem die Rede von großem Interesse von Atlético Madrid, das am Ende aber Jonathan David (26) von Juve auslieh.