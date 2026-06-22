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Bundesliga

Bayer kassiert 25-Millionen-Korb

von Dominik Schneider - Quelle: L'Équipe
Leonardo Balerdi im Trikot von Olympique Marseille @Maxppp

Bayer Leverkusen ist mit einem Angebot bei Leonardo Balerdi abgeblitzt. Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass der Bundesligist aus dem Rheinland im Frühjahr mit einer Offerte über 25 Millionen Euro plus Boni für den Innenverteidiger bei Olympique Marseille vorstellig wurde. Da die Franzosen auf Einnahmen angewiesen sind, hätten sie den 27-Jährigen wohl im Sommer abgegeben.

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Der argentinische Nationalspieler, der seinen Kaderplatz für die WM aufgrund einer Verletzung verlor, wollte aber nicht nach Leverkusen wechseln. Für Balerdi wäre es nicht das erste Engagement hierzulande gewesen, von 2019 bis 2021 stand er mäßig erfolgreich bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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