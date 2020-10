PSG-Profi Dagba bestätigt Bayern-Interesse

Colin Dagba hat das Interesse des FC Bayern an seiner Person bestätigt. Nach dem 1:0-Sieg der französischen U21-Nationalmannschaft gegen die Slowakei am gestrigen Montagabend sagte der Rechtsverteidiger: „Bayern? Es gab Gespräche mit meinem Agenten. Wir sprachen, aber zogen es vor, in Paris zu bleiben.“

Der 22-jährige Dagba steht noch bis 2024 bei seinem Heimatklub PSG unter Vertrag. Mit Alessandro Florenzi bekam er kürzlich neue Konkurrenz.

Dass er nicht nach München wechselte, bedauert Dagba laut eigener Aussage jedoch nicht. Am Deadline Day holte der FCB schließlich Bouna Sarr (28) von Olympique Marseille für rechts hinten.