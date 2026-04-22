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PSG: Erster Kontakt zu Fernandes

von Daniel del Federico - Quelle: FT-Info
Mateus Fernandes reißt die Arme in die Luft @Maxppp

Paris St. Germain zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Mateus Fernandes. Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato haben die Pariser bereits Kontakt zum 21-Jährigen aufgenommen. Der Portugiese steht bei West Ham United noch bis 2030 unter Vertrag.

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Fernandes war im vergangenen Sommer für 44 Millionen Euro von Premier League-Absteiger FC Southampton zu den Hammers gewechselt. Trotz einer enttäuschenden Saison der Londoner im Abstiegskampf überzeugt der Mittelfeldspieler auf ganzer Linie (vier Tore & drei Vorlagen). Im März wurde der Rechtsfuß für seine starken Leistungen belohnt und feierte sein Debüt in der portugiesischen Nationalmannschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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