Die vergangenen Wochen waren beim FC Bayern vor allem von Verletzungspech geprägt. Insbesondere in der Offensive mussten die Münchner herbe Verluste hinnehmen. Während Jamal Musiala (23/Muskelverletzung) zeitnah wieder einsatzfähig sein wird, müssen Ismael Saibari (25/Syndemosebandriss), Luis Díaz (29/Muskelbündelriss) und Serge Gnabry (31/Muskelverletzung) noch länger pausieren.

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Offenbar hat die Transferabteilung an der Säbener Straße ihre Hausaufgaben gemacht. Laut ‚Teamtalk‘ gehören die Bayern zu einem illustren Kreis an Interessenten für Estêvão vom FC Chelsea. Dem Bericht zufolge hat es eine „diskrete Nachfrage“ gegeben, um Informationen zur Situation des 19-Jährigen einzuholen. Auch im Umfeld des Spielers soll vorgefühlt worden sein.

Sollte der FC Bayern im Winter personell nachlegen? Ja, die Verletzungen haben es gezeigt Nein, der Kader ist tief genug Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Neben dem Bundesligisten nennt das Portal den FC Barcelona, Atlético Madrid und Paris St. Germain als weitere Vereine, die sich mit Estêvão beschäftigen. Unter Trainer Xabi Alonso kommt der Rechtsaußen nur spärlich zum Einsatz. Bis zur Partie am 31. Oktober gegen Manchester United (2:0) sammelte er ausschließlich Kurzeinsätze in der Premier League, gegen die Red Devils durfte er erstmals von Beginn an ran.

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Obwohl die Bayern-Bosse auch öffentlich zum Ausdruck brachten, dass ein Wintertransfer keine Priorität besitzt, ist ein solcher nicht gänzlich auszuschließen. Kürzlich gab es auch erneute Berichte über ein Interesse an Junior Kroupi (20) vom AFC Bournemouth. Entsprechen die aktuellen Gerüchte der Wahrheit, machen die Bayern sich zumindest im Hinterzimmer Gedanken darüber, im Januar doch nachzulegen.