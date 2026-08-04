Werder Bremen hat einen weiteren Sechser an der Angel. Wie FT erfuhr, hat der Bundesligist, genau wie der FC Turin, schon erste Schritte in Richtung einer Verpflichtung von Batista Mendy unternommen. Auch der FC Villarreal hat Interesse.

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Mendy ist ein mit 1,91 Meter Körpergröße hochgewachsener Mittelfeldspieler, der auch in der Abwehr aushelfen kann. Der 26-jährige Rechtsfuß steht noch bis 2027 bei Trabzonspor in der Türkei unter Vertrag.

In der vergangenen Saison lief er leihweise für den FC Sevilla auf und kam zu 27 Einsätzen in La Liga. Zum Ende der Spielzeit verlor Mendy seinen Stammplatz, sodass die Spanier die Kaufoption verstreichen ließen. Jetzt könnte Werder zuschlagen.