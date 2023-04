Hannover: Leitl erhält Rückendeckung

Trotz der 1:6-Niederlage gegen den Hamburger SV am vergangenen Wochenende steht der Posten von Hannover 96-Coach Stefan Leitl noch nicht zur Debatte. Wie Marcus Mann gegenüber der ‚Bild‘ erklärt, versuchen die Niedersachen, den Turnaround mit vereinten Kräften zu bewerkstelligen: „Unser Ziel und unsere Überzeugung ist es nach wie vor, gemeinsam aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. Damit erübrigen sich alle weiteren Diskussionen. Stefan Leitl hat unsere volle Unterstützung.“

Aktuell steht Hannover auf Rang zehn in der 2. Bundesliga. Zwar befinden sich die 96er nicht im Abstiegskampf, der Abstand zu den Aufstiegsplätzen beträgt aber satte 17 Punkte. Damit bleibt Hannover weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Nach dem HSV-Debakel sagte Mann noch: „Wir werden in dieser Konstellation in das Heidenheim-Spiel gehen.“ Diese vorsichtige Rückendeckung bestätigte der Sportchef nun vorerst mit seinen neuerlichen Aussagen.

