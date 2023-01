Brentford: Schade hat unterschrieben

Kevin Schades Transfer zum FC Brentford ist in trockenen Tüchern. Laut ‚Sky‘ hat der 21-jährige Außenstürmer seinen Vertrag beim Tabellenneunten der Premier League unterschrieben. Schade kommt per Leihe samt Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro zu den Bees.

Für nur 100.000 Euro war der fünffache U21-Nationalspieler im Sommer 2018 von Energie Cottbus zum SC Freiburg gewechselt. In 36 Einsätzen für die Profis der Breisgauer verbuchte Schade zehn Torbeteiligungen (sechs Tore, vier Assists).

