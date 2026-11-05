Paukenschlag: Ronaldo macht Schluss

Zu den 234 Länderspielen von Cristiano Ronaldo wird kein weiteres mehr hinzukommen. Auf seinen offiziellen Kanälen hat der Superstar seinen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft verkündet.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Länderspielpause war es zu einem großen Konflikt mit Trainer Jorge Jesus gekommen, der Ronaldo dazu bewegte, vorzeitig aus dem portugiesischen Lager abzureisen. Zuletzt deutete eigentlich vieles darauf hin, dass CR7 zurückkehrt, daraus wird nun jedoch nichts mehr.

„An die Portugiesen: Es ist an der Zeit, das Trikot mit der Nummer 7 unserer Nationalmannschaft an den Nagel zu hängen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, es gehöre ausschließlich mir, aber 23 Jahre lang hatte ich das Privileg und die Verantwortung, es in Stadien auf der ganzen Welt zu tragen und zu verteidigen. Heute war der Moment gekommen, es zu übergeben, aber es war keine leichte Entscheidung, denn manche Entscheidungen trifft man nicht allein“, sagt Ronaldo zu seinem Rücktritt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seine Nationalmannschaftskarriere begann Ronaldo vor 23 Jahren. In 234 Spielen erzielte er 146 Tore. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Europameisterschaft 2016.