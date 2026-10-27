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La Liga

Barça-Boss enttäuscht über Kane-Triumph

von Tom Steinmetzler - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Lamine Yamal in Aktion @Maxppp

Beim FC Barcelona ist man enttäuscht, dass Außenstürmer Lamine Yamal (19) nicht zum Ballon d’Or-Sieger gekürt wurde. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ sagte Barça-Präsident Joan Laporta auf der Ballon d’Or-Gala: „Wir sind der Meinung, dass Lamine Yamal den Ballon d’Or aufgrund seines individuellen Talents und seiner Titel verdient hat. Er ist sehr enthusiastisch, und es tut uns wirklich leid für ihn. Wir wussten von nichts. Die Organisatoren sind sehr diskret, und alles blieb ein Rätsel.“

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Dass Yamal in den kommenden Jahren einmal der Preisträger sein wird, steht für Laporta außer Frage: „Ich bin überzeugt, dass er am Ende den Ballon d’Or gewinnen wird, ich weiß nicht wann, aber er hat ihn verdient.“ Lamine Yamal gewann zwar nicht den Ballon d’Or, wurde aber zum dritten Mal in Folge als Nachwuchsspieler des Jahres ausgezeichnet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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