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Premier League

30 Millionen: Vaz vor Roma-Abflug

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
Robinio Vaz für die AS Rom im Einsatz @Maxppp

Nach nur einem halben Jahr bei der AS Rom zieht Robinio Vaz offenbar schon wieder weiter. Laut ‚The Athletic‘ steht der 19-jährige Angreifer vor einer Leihe inklusive 30-Millionen-Kaufoption zu Premier League-Aufsteiger Hull City. Die Einigung zwischen den beiden Klubs sei in greifbarer Nähe. Als Leihgebühr sollen zwei Millionen Euro fließen.

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Vaz war erst im Januar für 22 Millionen Euro von Olympique Marseille nach Rom gewechselt. Für die Giallorossi kam der junge Franzose in der vergangenen Rückrunde in 14 Partien zum Einsatz, dabei gelang ihm ein Treffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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