Christensen: Positive Gespräche mit Chelsea

Andreas Christiansen bestätigt, dass die Gespräche mit dem FC Chelsea über seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag positiv verlaufen: „Ich kann nicht zu viel sagen, aber ich denke, es sieht gut aus. Wir haben die Champions League und den Supercup gewonnen. Ich freue mich sehr, in diesem Verein zu sein und finde, dass Chelsea der richtige Ort für mich ist“, erklärt der 25-Jährige gegenüber der dänischen Zeitung ‚Ekstra Bladet‘.

Eine nicht unwesentliche Rolle bei der Entscheidungsfindung spielt auch sein Trainer: „Ich weiß, dass Thomas Tuchel an mich glaubt. Ich habe eine große Rolle gespielt, seit er gekommen ist“, so Christensen. In der noch jungen Premier League-Saison stand der dänische Innenverteidiger bisher jede Minute auf dem Platz.