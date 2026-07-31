Mainzer Transfer-Machtwort bei Amiri, Sano & Nebel

Der FSV Mainz 05 hat keinerlei Not, die Leistungsträger Kaishu Sano (25), Nadiem Amiri (29) und Paul Nebel (23) ziehen zu lassen. Das bestätigte Sportvorstand Christian Heidel in einer Medienrunde und schloss dabei auch nicht aus, dass das Trio komplett bei den Rheinhessen bleibt: „Das entscheiden wir – und sonst niemand. Deshalb gefällt mir die eine oder andere Berichterstattung überhaupt nicht. Da wird immer gefragt: Beschließt jetzt der Herr Amiri, der Herr Sano oder der Herr Nebel zu gehen? Aber das entscheiden wir.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Heidel sprach dabei ein klares Machtwort: „Fakt ist auch: Wir geben keinen ab, ohne einen Plan zu haben, wie wir denjenigen ersetzen. Und das Horrorszenario, dass alle drei gehen, wird definitiv nicht eintreten, ausgeschlossen. Das machen wir auf gar keinen Fall, das wäre auch komplett sinnlos.“ Vor allem um Amiri und RB Leipzig gab es zuletzt heiße Gerüchte, die Heidel abkühlt: „Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Es weiß niemand etwas. Selbst der Nadiem war überrascht.“