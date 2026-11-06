Hohe Ablöse: Bayern-Kandidat Nusa im Winter weg?

Sechs Tore und sieben Vorlagen in 14 Spielen. Das ist die beachtliche Bilanz von Antonio Nusa in dieser Saison bei RB Leipzig. Er ist die Konstante in einer Achterbahn-Spielzeit der Sachsen. Effizienz war in den vergangenen beiden Jahren noch Nusas größtes Manko, doch seit dem Sommer hat sich der Linksaußen zum Schlüsselspieler entwickelt.

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Nur logisch, dass das einige Verehrer auf den Plan ruft. Unter anderem sind Max Eberl und der FC Bayern angetan vom Norweger. Noch eine Spur konkreter ist allerdings laut der ‚Sun‘ das Interesse des FC Arsenal, der schon im Winter auf der Suche nach einem neuen Angreifer ist. Nusa wurde intensive gescoutet – und offenbar für gut befunden.

Welchen Profi sollte der FC Bayern als Backup für Luis Díaz verpflichten? Oskar Pietuszewski (FC Porto) Rio Ngumoha (FC Liverpool) Antonio Nusa (RB Leipzig) Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) einen anderen Spieler (Kommentar) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

54 Millionen dürften nicht reichen

Dem Bericht zufolge dürfte ein Winter-Wechsel aber kompliziert werden, da RB Nusa nicht mitten in der Saison abgeben will. Das Portal ‚The Daily Briefing‘ ergänzt, dass die Gunners optimistisch sind, Nusa für rund 54 Millionen Euro verpflichten zu können.

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Sollte Nusa weiter konstant auf seinem derzeitigen Level bleiben, dürfte diese Summe wohl nur für ein müdes Lächeln bei den Verantwortlichen des Bundesligisten sorgen. Immerhin hatte Flügel-Pendant Yan Diomande (19/Real Madrid) noch im Sommer 125 Millionen eingebracht.