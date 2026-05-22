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VfB-Flirt: Nazinho trifft Transfer-Entscheidung

von Daniel del Federico - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Flavio Nazinho dribbelt @Maxppp

Der VfB Stuttgart hat im Werben um Flávio Nazinho offenbar das Nachsehen. Wie Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, hat sich der 22-Jährige für einen Wechsel zur AS Monaco entschieden. Das Team aus dem Fürstentum überweist eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro an Cercle Brügge.

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Der VfB warb bis zuletzt intensiv um den Linksverteidiger. Erst Ende April waren Scouts der Schwaben bei einem Spiel des Portugiesen vor Ort. Der Linksfuß war im Sommer 2024 von Sporting Lissabon für eine Million Euro nach Belgien gewechselt und steuerte in bislang 94 Pflichtspielen sechs Tore und 16 Vorlagen bei. Nun zieht es ihn weiter in die Ligue 1.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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