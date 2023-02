Die FT-Topelf des 21. Spieltags

Der Spieler des Spieltags: Jonas Hofmann

Dass Borussia Mönchengladbach wieder einmal gegen den FC Bayern gewinnen konnte, war im ganz großen Maße Jonas Hofmann zu verdanken. Der 30-jährige Offensivmann präsentierte sich am Samstag im Borussia-Park in absoluter Galaform und war mit einem Tor sowie zwei Vorlagen an allen drei Gladbacher Treffern beteiligt. So fiel die Wahl auf den Nationalspieler letztlich eindeutig aus.

Die Ergebnisse im Überblick

FC Augsburg - TSG Hoffenheim 1:0

Bor. M’gladbach - FC Bayern 3:2

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 0:3

VfL Bochum - SC Freiburg 0:2

VfB Stuttgart - 1. FC Köln 3:0

Eintracht - Werder Bremen 2:0

Union Berlin - Schalke 04 0:0

Bor. Dortmund - Hertha BSC 4:1

Bayer Leverkusen - Mainz 05 2:3

