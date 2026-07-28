Niklas Dorsch tritt ein neues Abenteuer in der Major League Soccer an. Der 28-Jährige wechselt vom 1. FC Heidenheim nach Kanada zum FC Toronto unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen 3,8 Millionen Euro Ablöse für den Sechser.

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Niklas Dorsch verlässt den FCH und wechselt zu Toronto FC. Wir bedankenuns für Deinen Einsatz und Deine Leistungen für den FCH und wünschen Dir und Deiner Familie für die Zukunft in Kanada alles Gute, Dorschi! ❤️💙

Mehr dazu: 👉 https://t.co/hCSruLEsPi pic.twitter.com/IFduHe2DnS — 1. FC Heidenheim 1846 e. V. (@FCH1846) July 28, 2026

„Natürlich ist es schade, dass Dorschi uns verlässt, weil er als wichtiger Leistungsträger und Führungsspieler eingeplant war. Andererseits war uns immer bewusst, dass es in diesem Sommer noch personelle Veränderungen geben kann“, erklärt FCH-Cheftrainer Frank Schmidt. Heidenheim macht mit seinem Rekordeinkauf also noch einen kleinen Gewinn. Im Sommer 2024 war Dorsch für 3,5 Millionen Euro vom FC Augsburg gekommen.