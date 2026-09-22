Zwei BVB-Stars in die Zweite

Auf Marcel Sabitzer (32) und Maximilian Beier (23) kommen ungewöhnliche Arbeitswochen zu. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird das Duo ab der kommenden Woche bei der zweiten Mannschaft trainieren. Grund ist die anstehende Länderspielpause.

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Sabitzer hatte angekündigt, eine Pause einzulegen und vorerst nicht mehr für Österreich zur Verfügung zu stehen. Beier wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Da alle anderen BVB-Profis für ihre jeweiligen Nationalmannschaften im Einsatz sind, halten sich beide in der U23 fit und erhalten zudem „individuelle Laufpläne“.