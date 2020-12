Kohfeldt bestätigt: Selke fällt aus

Werder Bremen muss in der Bundesligapartie am morgigen Samstag gegen RB Leipzig (15:30 Uhr) auf Stürmer Davie Selke (25) verzichten. „Davie wird morgen in Leipzig nicht zur Verfügung stehen“, bestätigte Trainer Florian Kohfeldt auf der heutigen Pressekonferenz, „er hat Probleme am Oberschenkel. Bei ihm werden noch weitere Untersuchungen folgen.“

Am gestrigen Nachmittag vermeldeten die Bremer, dass ihr Leihspieler das Training hatte abbrechen müssen. Nun besteht Gewissheit, dass er gegen seinen Ex-Klub nicht auflaufen kann. Umso größer ist jetzt die Verantwortung für den zuletzt ebenfalls angeschlagenen, aber morgen einsetzbaren Sturmpartner Josh Sargent (20).