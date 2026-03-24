Ärzte-Fail bei Real: Falsches Mbappé-Knie untersucht

Die Irrungen und Wirrungen um Kylian Mbappés Knieverletzung hatten einen äußerst kuriosen Ursprung. Laut ‚The Athletic‘ führten die Ärzte von Real Madrid im Dezember eine MRT-Untersuchung beim französischen Angreifer durch – allerdings am falschen Bein. Nachdem fälschlicherweise das rechte Bein gescannt wurde, kamen die Mediziner zum Ergebnis, dass Mbappés Knie völlig gesund war.

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Anschließend kam der 27-jährige Superstar in drei weiteren Spielen zum Einsatz. Erst dann fiel der Fehler auf und das betroffene linke Knie wurde näher begutachtet. Es wurde festgestellt, dass das hintere Kreuzband angerissen war. In der öffentlichen Mitteilung der Königlichen hieß die Diagnose dennoch: Knieverstauchung. Womöglich, um die vorherigen Fehler zu übertünchen.