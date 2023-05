Everton zieht Doucouré-Option

Der FC Everton wird wohl in Kürze eine Verlängerung verkünden. Fabrizio Romano zufolge haben die Toffees die Verlängerungsklausel im Vertrag von Mittelfeldspieler Abdoulaye Doucouré aktiviert. Das Arbeitspapier lässt sich vereinsseitig um eine weitere Spielzeit ausdehnen, folglich ist der 30-jährige Malier in Kürze bis zum 30. Juni 2024 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor drei Jahren kam Doucouré für eine Ablöse von 22 Millionen Euro vom FC Watford an die Merseyside und hat seitdem 93 Pflichtspiele für die Liverpooler bestritten (jeweils neun Tore und Vorlagen). In der laufenden Spielzeit sind es 26 Einsätze, in denen der Achter vier Tore und zwei Vorlagen besteuern konnte.

Lese-Tipp

Bayer-Transfer: Xhaka kündigt Entscheidung an