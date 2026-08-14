Borussia Dortmund wird kein verbessertes Angebot für Said El Mala (19) beim 1. FC Köln einreichen. Sportchef Lars Ricken bestätigte öffentlichkeitswirksam, dass der Offensivspieler in diesem Sommer nicht an die Strobelallee wechseln wird.

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Geschäftsführer Carsten Cramer führt gegenüber der ‚Bild‘ die Gründe für den Rückzug aus: „Wir haben uns gemeinsam bewusst dazu entschieden, kein weiteres Angebot mehr abzugeben. Wir hatten ein aus unserer Sicht sehr werthaltiges Angebot gemacht. Bei allen sportlichen Ambitionen ist es uns wichtig, dass die wirtschaftliche Vernunft nicht auf der Strecke bleibt.“

Findet sich ein Ersatz?

Eine aus Dortmunder Sicht nachvollziehbare Haltung, schließlich wurden zuletzt samt Boni bis zu 55 Millionen Euro für El Mala in Aussicht gestellt. Das Angebot lehnten die Kölner ab, obwohl lange Zeit von einer Forderung um die 50 Millionen Euro die Rede war. Dass die Übereinkunft augenscheinlich an der Aufteilung zwischen Sofort- und Bonuszahlungen scheitert, lässt sämtliche Parteien als Verlierer dastehen.

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Wer ist der größte Verlierer im El Mala-Poker? 1. FC Köln Borussia Dortmund Said El Mala Es gibt keine Verlierer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Dortmunder müssen sich nun intensiv nach Alternativen für die Offensive umschauen. Jadon Sancho (26/vereinslos), Ethan Nwaneri (19/FC Arsenal), Ibrahim Mbaye (18/Paris St. Germain), Giannis Konstantelias (23/PAOK), Christopher Nkunku (28/AC Mailand) und Yeremay Hernández (23/Deportivo A Coruña) gehören zu den Kandidaten. Es ist aber alles andere als ein Selbstläufer, passenden El Mala-Ersatz für einen angemessenen Preis zu finden.

Köln geht hohes Risiko

Aus Kölner Sicht werden in diesem Wechselfenster Einnahmen in Rekordhöhe versäumt. Die vom BVB offerierte Summe hätte ausgereicht, um den Kader sowohl qualitativ als auch in der Breite zu verstärken. Natürlich behält man in El Mala einen Ausnahmespieler, der die Geißböcke fast im Alleingang zum Klassenerhalt führen kann – vorausgesetzt, er behält seine Form aus der vergangenen Spielzeit.

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Zur ganzen Wahrheit gehört also auch, dass die FC-Verantwortlichen mit dem Verbleib des 1,87 Meter großen Tempodribblers ein gewisses Risiko eingehen. Die Erwartungshaltung ist, dass El Mala seine steile (Martwert-)Entwicklung als angehender deutscher Nationalspieler fortsetzt und womöglich dann im kommenden Jahr teuer verkauft wird.

Ob das Kalkül der Rheinländer aufgeht, bleibt abzuwarten. Mit genauso viel Spannung darf darauf geachtet werden, inwiefern sich El Mala selbst von dem Wechseltrubel erholen kann. Immerhin wird ihm nicht nur die Chance auf Champions League-Einsätze in der kommenden Saison verwehrt, sondern auch sein Wunschwechsel zur schwarz-gelben Borussia. Zumindest für diesen Sommer könnten sich alle Beteiligten in der Personalie El Mala verzockt haben.