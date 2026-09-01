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Großer Zeitdruck: Köln erzielt Sosa-Einigung

Beim 1. FC Köln steht der nächste Neuzugang in den Startlöchern. Bis 20 Uhr müssen die Geißböcke aber noch letzte Details klären und den Deal eintüten.

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
1 min.
Borna Sosa (r.) vor dem Europa Conference League-Finale @Maxppp

Thomas Kessler könnten jetzt die Schweißperlen auf der Stirn stehen. Der Sportchef des 1. FC Köln muss in den finalen Stunden des Transferfensters richtig ranklotzen. Einen Neuzugang wollen die Geißböcke kurz vor Schluss noch präsentieren.

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Laut ‚Sky‘ gibt es eine mündliche Einigung zwischen Köln und Crystal Palace für einen Wechsel von Borna Sosa. Letzte Details müssen allerdings noch ausgearbeitet werden. Der 28-jährige Kroate soll zeitnah den Medizincheck absolvieren und anschließend seine Unterschrift setzen.

Sosa war stets die A-Lösung für Kessler und seine Assistenten. Beim FC soll der erfahrene Außenverteidiger Druck auf Gideon Mensah (28) ausüben. Momentan ist der Ghanaer noch ohne ernstzunehmende Konkurrenz auf seiner Position. Plan B war Mees de Wit (28) von AZ Alkmaar. Der Niederländer wird dann wohl nicht kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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