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2. Bundesliga

Frohe Kunde beim FCN

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Julian Justvan freut sich @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg kann länger mit Julian Justvan planen, als hinlänglich angenommen. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Stammplatz‘ sagt der 28-Jährige, dass sein Vertrag nicht schon im kommenden Sommer ausläuft: „Das ist falsch. Ich habe tatsächlich noch das Jahr darauf auch Vertrag. Mein Vertrag läuft noch bis 2028.“

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Seit seinem Wechsel zum Club vor zwei Jahren ist der offensive Mittelfeldspieler Leistungsträger am Valznerweiher. Auch in dieser Saison kam der 28-Jährige in allen Spielen zum Einsatz und lieferte drei Tore und eine Vorlage.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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