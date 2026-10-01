Frohe Kunde beim FCN

Der 1. FC Nürnberg kann länger mit Julian Justvan planen, als hinlänglich angenommen. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Stammplatz‘ sagt der 28-Jährige, dass sein Vertrag nicht schon im kommenden Sommer ausläuft: „Das ist falsch. Ich habe tatsächlich noch das Jahr darauf auch Vertrag. Mein Vertrag läuft noch bis 2028.“

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Seit seinem Wechsel zum Club vor zwei Jahren ist der offensive Mittelfeldspieler Leistungsträger am Valznerweiher. Auch in dieser Saison kam der 28-Jährige in allen Spielen zum Einsatz und lieferte drei Tore und eine Vorlage.