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Bundesliga

Ache zeigt Eintracht die kalte Schulter

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
1 min.
Ragnar Ache sucht nach der nächsten Anspielstation @Maxppp

Ex-Klub Eintracht Frankfurt spielt in den Gedanken von Ragnar Ache (27) derzeit keine Rolle. „Das habe ich hinter mir gelassen. Ich bin sehr glücklich hier in Köln. Fürs erste ist meine Frankfurt-Zeit vorbei“, gibt der Stürmer des 1. FC Köln im Interview mit dem ‚kicker‘ zu Protokoll.

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Ache wechselte im Sommer zum FC, für den er in der laufenden Saison bislang 15 Torbeteiligungen sammelte. „Mein Ziel war es immer, auf möglichst hohem Niveau zu spielen – egal ob das jetzt die Bundesliga, die Serie A oder die Premier Legue ist. Als das Angebot vom FC kam, war sofort klar für mich, dass ich das mache“, begründet der gebürtige Frankfurter den Wechsel.

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